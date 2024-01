Esecuzioni a rischio se il mandatario non è nell’albo

Dopo i primi isolati pronunciamenti, si consolida l’orientamento (Tribunale di Livorno 3199/2023) che, al fine di promuovere l’esecuzione forzata, il mandatario debba essere iscritto all’albo ex articolo 106 Tub (testo unico bancario, ndr). Il tema non è di secondaria importanza, in quanto la quasi totalità dei crediti deteriorati (quelli che i debitori non riescono a ripagare) sono oggetto di cartolarizzazione con cessione a società veicolo (Spv) che provvede alla riscossione dei crediti ceduti....

