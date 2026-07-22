La delega disciplina in modo organico l’esercizio collettivo della professione attraverso associazioni, reti e società tra avvocati. Per garantire l’autonomia intellettuale del professionista, si prevede comunque che nelle società di capitali la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da avvocati e che i soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto.

Le forme collettive

In particolare, l’esercizio della professione forense in forma societaria può...