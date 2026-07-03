La Corte chiarisce i criteri di valutazione dei suoli destinati a opere pubbliche e impianti industriali in particolare risulta decisivo il vincolo funzionale del piano consortile e la presenza del depuratore nell’area, che incide sulla natura edificatoria dei terreni. La Cassazione è intervenuta in materia di espropriazioni e criteri di determinazione degli indennizzi. con una decisione sulla valutazione dei suoli destinati a opere pubbliche. Con l’ordinanza n. 22642/2026, la Suprema Corte ha cassato...

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