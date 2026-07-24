La Corte costituzionale, con la sentenza numero 151, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 586 del codice di procedura civile (per asserito contrasto con gli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione), nella parte in cui non prevede che, con il decreto di trasferimento emesso all’esito della vendita forzata, il giudice dell’esecuzione ordini l’annotazione dell’intervenuta estinzione, ai sensi dell’articolo 2812, secondo comma, del codice ...
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