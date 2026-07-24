Espropriazione forzata: legittimo non annotare l’avvenuta estinzione

La Consulta ha ritenuto non manifestamente irragionevole che la modifica dell’articolo 586, primo comma, delCpc abbia esteso l’ordine di cancellazione alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento originario, ma non alle altre formalità inefficaci e inopponibili all’aggiudicatario