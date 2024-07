Esseco lancia OPA su Ercros: GOP e Latham gli studi coinvolti

Francesco Gianni, Fabio Ilacqua, Alberto Recchia, Jeff Lawlis

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Esseco, gruppo industriale globale con sede in Italia, nel lancio di una offerta pubblica di acquisto volontaria concorrenziale per il 100% del capitale sociale di Ercros, primario gruppo industriale spagnolo focalizzato nella produzione e vendita di prodotti chimici e farmaceutici, quotato alla Borsa Spagnola.

La combinazione del Gruppo Ercros e del Gruppo Esseco porterà ad una creazione di valore sostanziale per entrambi i gruppi, consolidando il posizionamento in ciascuno dei mercati nazionali delle parti, ampliando l’offerta di prodotti, facilitando la vicinanza ai clienti e offrendo maggiori opportunità di crescita ai dipendenti di entrambi i gruppi.

Per gli aspetti M&A, GOP ha assistito Esseco con un team composto dai partner Francesco Gianni, Fabio Ilacqua e Alberto Recchia, coadiuvati dalla managing associate Caterina Pistocchi e dall’associate Gabriele Zabbatino. Gli aspetti banking sono stati seguiti dal partner Giuseppe De Simone, dai counsel Simone D’Avolio e Barbara Cirillo e dall’associate Luigi Terenzio Trigona. I profili tax sono stati seguiti dai partner Fabio Chiarenza e Francesca Staffieri, coadiuvati dal counsel Marco Frulio e dalla managing associate Francesca Sciubba. Infine, sul versante antitrust hanno agito il partner Salvatore Spagnuolo e l’associate Vanessa Guzzi, mentre il partner Francesco Salerno e l’associate Marco Grantaliano hanno prestato assistenza in relazione ai profili di foreign direct investiment e foreign subsidies.

Per i profili di diritto spagnolo dell’operazione, GOP è stato affiancato dallo studio legale Pérez-Llorca.

Le banche finanziatrici - BPM e J.P. Morgan – sono state assistite dallo studio Latham & Watkins con un team guidato dal partner Jeff Lawlis con l’associate Loran Radovicka per i profili capital markets. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con il partner Marcello Bragliani, gli associate Claudia Cavalli e Alessandro Bertolazzi e il trainee Victor Bruno; per i profili finance di diritto inglese con i partner Ross Pooley e Tracy Liu e gli associate Philipp Hagenbuch, Alex Peters, Charlotte Hoggarth e Mark Walker e la trainee Kathleen Teo; e per i profili finance di diritto spagnolo con il partner Fernando Colomina, i counsel Luis Lozano e Blanca Vázquez de Castro, gli associate Ignacio Sànchez e Lucìa De Bustos, e la trainee Lourdes Colom.