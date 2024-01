Eulero Capital alla guida dell’accordo per l’acquisizione di GMP Group da Marco Mancin. Gli studi coinvolti

Daniele Raynaud, Elena Beccegatto, Antonio Sascaro, Chiara Delevati, Luca Fossati

Eulero Capital S.p.A., permanent capital costituito a giugno 2020 dai tre partner fondatori Gianfranco Burei, Enrico Palandri e Roberto d'Angelo, e presieduto da Martino Troncatti, ha capitanato l'accordo per l'acquisizione dall'imprenditore Marco Mancin, socio di controllo e amministratore delegato, di GMP Group, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di cerchi in lega di alta qualità per il settore dell'industria automobilistica a livello internazionale. Mancin ha deciso di reinvestire il 49% dei proventi nel veicolo acquirente di GMP. Eulero Capital S.p.A. ha agito principalmente con il coinvolgimento di Gianfranco Burei, Enrico Palandri e Giovanni Barzasi.

Bird & Bird ha agito al fianco di Eulero Capital S.p.A. per gli aspetti corporate dell’operazione con un team guidato dall’of counsel Daniele Raynaud con il supporto della senior associate Elena Beccegato nonché degli associate Paride Bordoni e Angelo Fiorello.

Chiomenti ha assistito Marco Mancin con un team guidato dal partner Antonio Sascaro e composto dalla managing associate Chiara Delevati, dalla senior associate Silvia Colomba e dalle associate Ludovica Scozzese e Giuliana Mazzi.

Per l’intera operazione, l’azienda si è avvalsa dell’assistenza dall’avv. Giulio Bonadio, legale della società.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Eulero Capital S.p.A. nella strutturazione dell’operazione e nella due diligence fiscale, con il partner Luca Fossati e l’associate partner Giovanni Cereda.

Labs CF ha agito come advisor finanziario di Marco Mancin nell’operazione con un team composto dal managing partner Augusto Lippi e da Angelo Facciolo e Luigi Rea.