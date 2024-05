Eversheds Sutherland con DEA capital nell’acquisizione di Magel

Alessandro Vischi

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi (foto) e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dai trainee Elena Gangal e Giovanni Accomanno per gli aspetti societari e parasociali, dal partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso per gli aspetti giuslavoristici, dall’Of Counsel Anna Maria Stein per gli aspetti di IP, dal partner Giuseppe la Rosa e dal senior associate Gianluigi Delle Cave per gli aspetti amministrativi, nonché dal partner Massimo Maioletti e dall’associate Edoardo Coia per gli aspetti di Privacy, ha assistito DeA Capital Alternative FUNDS SGR S.p.A., per conto del fondo mobiliare chiuso Taste of Italy 2, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Magel S.r.l. La società è leader nel settore della lavorazione di materie plastiche funzionali alla vendita di sistemi integrati di copertura per la produzione per la frutta.

L’operazione mira a consolidare ed espandere la presenza internazionale di Serroplast, introducendo i sistemi di copertura in nuovi segmenti di mercato. Questo consentirà un aumento della produttività e della qualità delle coltivazioni, una maggiore protezione dalle condizioni climatiche avverse e un impatto ambientale positivo grazie alla riduzione dell’uso di risorse idriche e fertilizzanti.

Lo Studio BC&, con un team guidato dal partner Franco Battaglia e composto dal senior associate Alberto Nava, ha assistito DeA in relazione agli aspetti fiscali di strutturazione ed esecuzione dell’operazione.

Gli Avvocati Stefano Narducci e Annarita Dizonno hanno assistito il venditore e i soci della Magel nella negoziazione e nella redazione dei contratti e in relazione a tutti gli aspetti legali attinenti all’operazione di vendita e di reinvestimento. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal dott. Paolo Millucci, mentre quelli economico-finanziari dal dott. Alfonso Riccardi.