Pasquale Bifulco, Daniele Pompei

Eversheds Sutherland e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno assistito, rispettivamente, Intesa Sanpaolo e F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino in un’operazione di acquisition finance resa disponibile da Intesa Sanpaolo in favore di F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino, operatore leader nel settore alimentare e, in particolare, della produzione di paste alimentari secche, olio extravergine di oliva, sughi pronti e derivati del pomodoro.

Dettagli dell’operazione

L’operazione è destinata a supportare l’acquisizione da parte di De Cecco della società Rosso Gargano, società specializzata nella produzione e commercializzazione di conserve di pomodoro 100% italiane, nonché i piani strategici e di crescita del Gruppo De Cecco nel suo insieme.

Il finanziamento è stato integralmente sottoscritto da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di banca underwriter, che ha agito altresì in qualità di global coordinator, bookrunner e mandated lead arranger.

I team legali

Eversheds Sutherland ha assistito Intesa Sanpaolo con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco, affiancato dagli associate Edoardo Astolfi e Silvia Dalla Quercia.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito De Cecco con un team composto dal junior partner Daniele Pompei coadiuvato dall’associate Marco Calderone con la supervisione dell’equity partner Barbara Napolitano.