Giuseppe Angiulli, Davide Proverbio

Eversheds Sutherland ha assistito PHSE, gruppo attivo nella logistica farmaceutica a temperatura controllata, nell’acquisizione dell’80% di L.S. Logistica Sanitaria S.r.l., società specializzata nell’outsourcing logistico per il settore ospedaliero e partner di strutture sanitarie pubbliche e private, ASL, IRCCS e centri di ricerca.

L’operazione rappresenta un importante passo nel percorso di crescita del Gruppo PHSE nel mercato italiano, consentendo di ampliare la propria offerta attraverso l’integrazione dei servizi di trasporto e spedizione per le aziende farmaceutiche con la gestione dei magazzini, la distribuzione ai reparti ospedalieri e la consegna diretta al domicilio dei pazienti.

Eversheds Sutherland ha assistito PHSE in tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e alla negoziazione dell’operazione con un team M&A guidato dal partner Davide Proverbio (in foto), coadiuvato dalla senior associate Giulia Zoccarato e dagli associate Giuseppe Angiulli (in foto) e Francesca Parisi.

Per gli aspetti giuslavoristici, dalla partner Valentina Pomares, dal counsel Antonio Santini e dalla principal associate Simona Carlini. Per gli aspetti IP, dalla partner Beatrice Bigonzi e dal senior associate Francesco Cavagnino, e per gli aspetti amministrativi dal partner Giuseppe La Rosa e dall’associate Gloria Carafa.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Giacomo Ridella dello studio notarile Busani & Partners.