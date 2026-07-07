Lichino, Scantamburlo, Pensabene

È stata perfezionata l’acquisizione dell’immobile sito in via Giuseppe Ripamonti 268 a Milano, destinato a un progetto di riconversione da uso direzionale a residenziale, attraverso una struttura di cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi dell’articolo 7.2 della Legge 130/1999 finanziata tramite l’emissione di titoli a ricorso limitato sottoscritti dal Fondo Essential Alpha SICAV.

L’operazione è stata promossa da Beyond Strategy Advisory (BSA) e ha visto l’utilizzo di una società veicolo...