EY nell’acquisizione di Chebuoni da parte di WeBravo

Renato Gianlombardo









EY ha assistito il fondo Xenon Private Equity Small Cap in relazione all’acquisizione da parte della partecipata WeBravo S.r.l., dell’intero capital sociale di Chebuoni S.r.l., attiva nel marketing digitale ed in particolare nella cd. lead generation.



Lo studio legale e tributario di EY ha agito con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti legali e contrattuali da Renato Giallombardo (in foto), Partner e M&A Law Leader e dai senior manager Luca Spagna ed Erjena Agaraj, per gli aspetti di natura giuslavoristica dalla senior manager Irene Blanco e dalla manager Elettra Marta Massimilla, per i profili di privacy dal senior manager Emanuele Petrilli e dai senior Giacomo Azzolini e Vincenzo Terracciano. Gli aspetti tributari dell’operazione sono stati seguiti dal partner Roberto De Bernardinis con il manager Luca Carmine Mercuri.



EY Advisory ha assistito il cliente in relazione agli aspetti di due diligence finanziaria con un team guidato dal partner Marco Ginnasi, insieme alla senior manager Alessandra Mastrangelo e al senior Gabriele Tata.

Per i Venditori ha agito Massimo Simbula dello Studio Legale Simbula.