Fallimento, liquidazione del compenso e valutazione del giudice delegato

Fallimento e procedure concorsuali - Curatela fallimentare - Avvocato - Liquidazione del compenso - Riduzione da parte del giudice delegato - Decreto di liquidazione ex art. 26 L.F. - Differenza

In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività...