Falso in bilancio, verifiche al momento del fallimento di Laura Ambrosi, Antonio Iorio









Il falso in bilancio che integra la bancarotta deve essere valutato sulla base dei parametri vigenti al momento del fallimento dell’impresa e non all’atto della presentazione del bilancio con informazioni non veritiere, ancorché in quest’ultima data l’illecito non costituisse reato.

A fornire questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 37264 depositata il 12 settembre.

La vicenda trae origine dalla condanna dell’amministratore di una cooperativa per bancarotta (articolo ...