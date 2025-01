Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Testamento, incapacità d’intendere e di volere e distinzione fra instituio ex re certa e legato

2. Cancellazione del cognome paterno

3. Autorizzazione del TO alla cancellazione del cognome paterno

4. Divisione ereditaria e rimborso...