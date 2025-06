Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Diritto di abitazione del coniuge superstite separato

2. Assegnazione degli immobili in comproprietà tra coniugi senza figli

3. Accettazione tacita dell’eredità e mancata partecipazione al procedimento di mediazione

4. Comodato d’uso...