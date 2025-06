Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. AdS e gravi motivi per discostarsi dalla volontà della beneficiaria

2. Udienza in presenza e trasferimento di diritti su beni immobili

3. Trasferimento di beni immobili ed esecuzione in forma specifica

4. Annullamento del testamento...