Con il provvedimento del 25 giugno 2026, pubblicato sul canale Filo Diretto, il Dipartimento per gli affari di giustizia di via Arenula ha chiarito definitivamente le modalità di conservazione dei fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione definiti in appello. Il principio affermato è netto: tutti i fascicoli degli incidenti di esecuzione definiti dalla Corte d’appello devono essere custoditi dalla stessa in autonoma raccolta, senza essere inviati al giudice di primo grado per l’allegazione ...
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