Fattore ESG - Innovazione sostenibile e nuove responsabilità in tema di società, rispetto dei diritti umani, governance e ambiente

• Come cambia la professione forense, la figura del legale ESG

Chi è il legale ESG? Solido background di diritto amministrativo e civile, con focus sui temi HSE (ambiente, salute, sicurezza, diritti umani), ma anche esperto di governance societaria e con un afflato di diritto penale/231.

di Emanuela Gallo e Francesca Sutti, Norme&Tributi Plus Diritto - 3 Maggio 2023

• Direttiva CSDD, tutela dei diritti umani e ambiente nella supply chain internazionale

La proposta di Direttiva CSDD si inserisce nell'articolato quadro delle recenti disposizioni euro-unitarie che definiscono il framework regolamentare indirizzandosi sia ai c.d. "partecipanti ai mercati finanziari" e ai consulenti finanziari

di Eric Mayer e Jens-Uwe Rügenhagen, Norme&Tributi Plus Diritto - 2 Maggio 2023

• Corporate Sustainability Due Diligence Directive, con il varo delle proposte si compone il mosaico del Green Deal europeo

di Pietro Massimo Marangio, Norme&Tributi Plus Diritto - 20 Aprile 2023

• Internal investigation, l'evoluzione normativa traina sviluppo e diffusione dello strumento

Le indagini interne aziendali appaiono sempre più il pivot fondamentale degli strumenti di gestione al fine di dar concreta attuazione all'obbligo dei CdA di articolare adeguati assetti organizzativi, anche in vista della prevenzione della crisi

di Andrea Fedi e Niccolò Bertolini Clerici, Norme&Tributi Plus Diritto - 18 Aprile 2023

• La Proprietà industriale si fa "Green"

L'investimento non si limita alle sole privative brevettuali coinvolgendo anche i marchi di impresa e la sfera della creatività per costruire una brand identity sempre più focalizzata su questi valori

di Massimiliano Patrini, Norme&Tributi Plus Diritto - 30 marzo 2023

• Direttiva CSR e normativa comunitaria ESG, si amplia la responsabilità delle imprese in tema di economia sostenibile

di Francesca Ricci, Tiziana Fiorella, Emanuela Burgio, Norme&Tributi Plus Diritto - 7 Marzo 2023 2023