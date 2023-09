Federico Vanetti nuovo Socio di Chiomenti

Federico Vanetti









Chiomenti annuncia l'ingresso di Federico Vanetti quale nuovo Socio attivo nel settore del diritto ambientale e urbanistico, inserimento volto all'ulteriore rafforzamento del posizionamento dello Studio nell'area Public Law.



Federico Vanetti vanta una solida esperienza in ambito ambientale, di pianificazione e urbanistica, avendo seguito rilevanti operazioni di sviluppo, riqualificazione ed investimento immobiliare. Nel corso degli ultimi anni, è stato coinvolto nei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Italia, occupandosi sia degli aspetti ambientali che urbanistici. Ha inoltre maturato, anche grazie all'esperienza internazionale, una approfondita conoscenza delle politiche ambientali, incluse quelle sul climate change e sull'economica circolare.



Federico potrà contare su un'immediata integrazione con i Soci e i Team di Chiomenti già attivi in un settore caratterizzato da una forte multidisciplinarietà e che si arricchirà così di ulteriori competenze di alto livello. Contestualmente all'ingresso di Federico Vanetti, si unisce a Chiomenti anche un team di sei professionisti.

"L'ingresso di Federico, insieme a un team di professionisti di comprovata esperienza - hanno commentato i managing partner Filippo Modulo e Gregorio Consoli – conferma la volontà dello Studio di consolidare il proprio posizionamento ai più alti livelli di mercato, arricchendo i punti di riferimento dei clienti in settori particolarmente complessi. Il rafforzamento costante della squadra di professionisti, insieme a un approccio multidisciplinare, alla collaborazione e alla capacità di gestire questioni di alto profilo, sono gli elementi chiave della strategia di crescita a lungo termine di Chiomenti".