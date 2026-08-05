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Si è concluso positivamente il percorso di composizione negoziata avviato negli ultimi giorni di dicembre 2025 da TFM Automotive & Industry S.p.A. con i propri creditori finanziari riuniti in pool. L’operazione si è perfezionata con la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), del CCII, finalizzato alla ridefinizione dell’esposizione debitoria complessiva della Società verso gli istituti di credito, mantenendo la filiera produttiva in un processo virtuoso di continuità aziendale guidato dall’Amministratore Delegato Franco Marcolin.

TFM Automotive & Industry S.p.A., con sede a Lissaro di Mestrino (Padova), partecipata da Green Arrow Capital SGR S.p.A., tramite il fondo Green Arrow Private Equity Fund 3, e da SDN Holding S.r.l., riconducibile all’imprenditore padovano Franco Marcolin, controlla un gruppo di imprese con sedi in Italia, Romania e Repubblica Ceca e oltre 600 dipendenti. Il gruppo è tra i principali operatori europei nella produzione di componenti lavorati ad alta precisione destinati a diversi settori industriali, in particolare all’automotive.

Nell’ambito del piano di risanamento e in esecuzione degli accordi con il ceto bancario, TFM ha ceduto a Senata GmbH la partecipazione non strategica in Spiral Ingranaggi S.r.l., società specializzata nella produzione di componenti meccanici e ingranaggi di precisione. Senata GMBH è una holding industriale tedesca a conduzione familiare che controlla diverse imprese di medie dimensioni.

In esito all’attuazione del piano e degli accordi raggiunti, TFM presenta ora una posizione finanziaria sostanzialmente in pareggio e un patrimonio netto superiore a 35 milioni di euro.

Nel corso della composizione negoziata e delle trattative con il ceto bancario, TFM è stata assistita, in qualità di advisor finanziario, da Ferrin e Associati, con i managing partner Claudia Civolani e Paolo Ferrin, e, per gli aspetti legali e societari, da Greggio – Avvocati d’Impresa, con un team composto dal managing partner Marco Greggio e dai partner Filippo Greggio e Carlotta Seghi.

Greggio – Avvocati d’Impresa e Ferrin e Associati hanno seguito altresì gli aspetti di M&A relativi alla cessione della partecipazione in Spiral Ingranaggi S.r.l. a Senata GMBH, quest’ultima assistita da Sebastiano Iacono di Rödl Italia.

L’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata è stato il Prof. Paolo Bastia. I creditori finanziari sono stati assistiti da Linklaters, con un team composto dal partner Ettore Consalvi, dalla managing associate Marilisa Ciotta e dalla junior associate Giulia Maria Fasano.