La firm di consulenza aziendale, fiscale e legale Fazzini Holzmiller & Partners ha integrato stabilmente nel proprio workflow la piattaforma customizzata di intelligenza artificiale FHPilot.

La piattaforma è messa a disposizione di tutti gli oltre 30 professionisti dello Studio, oltre allo staff amministrativo.

L’obiettivo strategico dello Studio è quello di promuovere una “ AI Augmented Firm”, mantenendo al centro il professionista, con la sua competenza e la sua responsabilità, intorno al quale tutta la piattaforma è progettata. L’investimento permetterà di enfatizzare ulteriormente l’attività taylor made e la qualità dei servizi professionali offerti alla clientela.

La piattaforma, per la cui creazione lo Studio si avvalso della consulenza della software factory italiana Beliven, integra più modelli di intelligenza artificiale selezionati in base ai diversi casi d’uso ed è stata creata “su misura”, appunto, per il rispetto dell’autonomia di ogni professionista.

Architettura agentica. L’architettura prevede infatti diversi piani di azione: alcuni Agenti “standardizzati” messi a disposizione di tutti i professionisti per le attività di routine, compreso l’Agente di controllo e di verifica della qualità. L’accesso a questi strumenti avviene secondo diversi livelli di autorizzazione, definiti in base alle attività e alla seniority del professionista.

Il secondo livello è più “personalizzato”: ciascun professionista può configurare un proprio agente; la sua condivisione con altri utenti è subordinata alla validazione del team di coordinamento del progetto, Presidio AI, guidato dai partner Lorenzo Tano e Cecilia Cantaluppi.

I professionisti, per un utilizzo ottimale e critico dello strumento, hanno seguito corsi di formazione sia sul prompting che sul funzionamento della piattaforma.

Workspace personalizzato.

L’obiettivo di medio periodo è mettere a disposizione di ogni professionista di FHP un ambiente di lavoro aumentato e personalizzato, capace di supportare l’attività quotidiana senza sostituirne il valore distintivo: competenza, giudizio, capacità di analisi e responsabilità professionale.

A rafforzare la qualità della piattaforma contribuisce inoltre la knowledge base proprietaria di FHP, costruita a partire dal patrimonio documentale dello Studio. FHPilot consente di valorizzare in modo sicuro questi contenuti, assicurando al contempo elevati standard di protezione dei dati e riservatezza delle interazioni, con infrastrutture localizzate nell’Unione europea. In questo modo, la piattaforma non solo supporta il lavoro, ma contribuisce anche a consolidare e far crescere il patrimonio di conoscenze dello Studio.

La visione di FHP: AI- Augmented Firm. L’integrazione della piattaforma nel lavoro di studio è accompagnata da un processo di Governance chiaro e condiviso. Il consiglio di amministrazione ha approvato un Manifesto di Valori e una Policy di utilizzo, stabilendo i principi e i guardrail al rispetto dei quali tutti i professionisti sono chiamati.

“Centralità del giudizio professionale, responsabilità non automatizzabile, riservatezza come vincolo assoluto, qualità prima dell’efficienza e trasparenza verso i clienti non sono dichiarazioni di principio ma criteri e pilastri di costruzione del nuovo ambiente di lavoro, rinnovato negli strumenti e potenziato nei risultati” specificano i founder Enrico Holzmiller e Marco Fazzini. “Nella trasformazione digitale non possiamo permetterci di essere accanto alle aziende nostre clienti senza comprendere fino in fondo le logiche di questa transizione epocale. Il nostro Studio sceglie responsabilmente di (ri)costruirsi come AI augmented firm, sotto la responsabilità di ogni professionista”.

La Policy disegna potenzialità e guardrail. Specifica quali sono gli ambiti di utilizzo consentiti, le limitazioni (solo strumenti validati e autorizzati), fissa il principio della revisione obbligatoria degli output, del controllo delle fonti e della tracciabilità del processo di lavoro.

“Vogliamo costruire un nuovo ambiente di lavoro, aumentato dalle nuove tecnologie, ma costruito intorno alle competenze e al ragionamento tipici del lavoro professionale, basato sulla conoscenza, la fiducia e la responsabilità nel rapporto con i clienti”, concludono Fazzini e Holzmiller