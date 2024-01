Finanziamento da 68 milioni a Invitalia per la rigenerazione urbana delle aree Bagnoli: BonelliErede e Giovanardi gli advisor dell’operazione

Giorgio Frasca, Michele Florio, Matteo Zannoni, Luca Baroni

Invitalia ha ottenuto un finanziamento a medio-lungo termine di 68 milioni di euro da un pool di istituti finanziatori, garantito al 50% dalla Garanzia Green di SACE. Il finanziamento sosterrà l’acquisizione e la realizzazione di un’articolata opera di bonifica e riqualificazione dell’area di Bagnoli, con l’utilizzo di rilevanti contributi pubblici. Invitalia, titolare della suddetta area, sarà il soggetto attuatore e i proventi del finanziamento saranno destinati a sostenere investimenti di tipo green capex. Con durata iniziale di cinque anni e possibilità di proroga di ulteriori due anni, il finanziamento è stato concesso da Banco BPM (che ha agito in qualità di Capofila, Banca Agente e Agente Sace), Banca MPS, BdM Banca (già Banca Popolare di Bari S.p.A.) e Cassa Depositi e Prestiti. In aggiunta, Invitalia sarà tenuta a utilizzare i flussi di cassa derivanti dalla cessione di parte delle aree di Bagnoli per il rimborso del finanziamento.

BonelliErede ha assistito i finanziatori e SACE, agendo con un team guidato dal partner Giorgio Frasca (membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato da Catia Tomasetti) e composto dal managing associate Michele Florio (membro del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica), il quale ha agito anche in qualità di project manager dell’operazione, dall’associate Giovanni Guglielmo con Tommaso Muscarà e Gaia Agresti. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dalla partner Giovanna Zagaria e dall’associate Giulia Pandimiglio.

Invitalia è stata assistita da Giovanardi Studio Legale con il salary partner Luca Baroni e dal trainee Matteo Zannoni nonché dal Team Legale della Società composto dal General Counsel Pasquale Ambrogio, da Claudia Lunetta e Roberto Sgaramella.