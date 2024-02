FIVELEX con Angel Capital Management nella cessione del 35% di Saras

Francesco Di Carlo

La Famiglia Moratti si è impegnata a cedere a Vitol azioni che rappresentano circa il 35% del capitale di Saras S.p.A., società attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, ad un prezzo pari a € 1,75 per azione.

Una volta completata l’operazione, subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni antitrust e in materia di golden power, l’intera partecipazione detenuta dalla Famiglia Moratti in Saras risulterà trasferita a Vitol, che dovrà promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale azionario di Saras al medesimo prezzo per azione, ovvero al prezzo rettificato in caso di distribuzione di un dividendo prima del completamento dell’operazione. L’obiettivo dell’OPA è ottenere la revoca delle azioni ordinarie di Saras dalla quotazione su Euronext Milan.

FIVELEX Studio legale e Tributario, con i soci Francesco Di Carlo e Flavio Acerbi e l’associate Filippo Raynaud, ha assistito Angel Capital Management, società riferibile ad Angelo Moratti, sui profili legali e regolamentari dell’operazione di risoluzione del finanziamento c.d. Funded Collar stipulato dalla stessa il 1° febbraio 2023 con BofA Securities Europe, nonché con riguardo ai connessi trasferimenti da parte di ACM di azioni rappresentanti complessivamente il 5% circa del capitale sociale di Saras.