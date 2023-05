FOCUS Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza Rubrica di aggiornamento periodico sulla riforma delle procedure concorsuali









Concordato semplificato, elusivo il cambio di sede nell'anno precedente

Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 9730 della Prima sezione civile

• Giovanni Negri, Norme&Tributi Plus Diritto, 8 Maggio 2023

Crisi d'impresa, già novemila gli iscritti al nuovo albo dei gestori

L'aggiornamento al 14 aprile: più di due su tre sono commercialisti, gli altri avvocati. Solo 21 i consulenti del lavoro.

• Bianca Lucia Mazzei, Norme&Tributi Plus Diritto, 17 Aprile 2023

Concordato, la continuità prevale sulla soddisfazione dei creditori

Il Tribunale di Pausania ha omologato una proposta che prevedeva percentuali molto basse per il chirografari.

• Michele D'Apolito, Norme&Tributi Plus Diritto, 20 Marzo 2023

Ristrutturazione debiti, l'accesso del fideiussore è ancora un rebus

Il Codice della crisi non ha chiarito se può essere considerato un consumatore

• Niccolò Nisivoccia e Andrea Colnaghi, 13 Marzo 2023

Composizione negoziata, no alle misure protettive se il risanamento non è realistico

La concreta possibilità di risanamento è il presupposto per l'avvio della composizione negoziata e per la conferma delle misure protettive.

• Michele D'Apolito, Norme&Tributi Plus Diritto, 06 Marzo 2023

Composizione negoziata, il rebus dell'accesso

L'introduzione dell'istituto ha fatto emergere problemi interpretativi relativi alle condizioni oggettive di accesso a tale percorso

• Cristina Guelfi, Norme&Tributi Plus Diritto, 27 Febbraio 2023

Concordato semplificato, sui piani verifiche di fattibilità più severe

Prime indicazioni dei giudici sul nuovo strumento introdotto dal Dl 118/2021

• Claudio Ceradini, Norme&Tributi Plus Diritto, 20 Febbraio 2023

Crisi d'impresa verso il rilancio della composizione negoziata

Due le misure: transazione fiscale e autocertificazione di debiti fiscali e previdenziali

• Giovanni Negri, Norme&Tributi Plus Diritto, 13 Febbraio 2023

Nella relazione al giudice il dettaglio di cause e responsabilità della crisi

Deve essere redatta entro 60 giorni dall'accertamento dello stato passivo

• Filippo D'Aquino, Norme&Tributi Plus Diritto, 30 Gennaio 2023

Crisi d'impresa: Albo dei curatori, l'esperienza va provata tra il 2015 e il 2019

Chiariti i dubbi interpretativi sui requisiti d'iscrizione in sede di primo popolamento nell'Albo dei gestori della crisi d'impresa.

• Giovanni Esposito, Norme&Tributi Plus Diritto, 20 Gennaio 2023

Trasparenza, rotazione e numero di incarichi guidano l'assegnazione

I criteri indicati dal Codice per essere selezionati dai giudici una volta operativo l'Albo gestori della crisi di impresa

• Giovanni Angelini e Gianluca Dan, Norme&Tributi Plus Diritto, 16 Gennaio 2023

Albo gestori crisi di impresa, due chance per l'iscrizione

Ammessa sia l'esperienza pregressa sia la formazione per la quale sono attese le linee guida aggiornate. In arrivo i chiarimenti della Giustizia: verso l'apertura ai corsi per il sovraindebitamento

• Bianca Lucia Mazzei e Valeria Uva, Norme&Tributi Plus Diritto, 16 Gennaio 2023

Composizione negoziata della crisi con doppio livello di efficacia

Presupposto oggettivo perché il debitore adotti la composizione negoziata della crisi (Cnc) è il ridisegnato stato di crisi, ignoto al Dl 118/2021 ma già disciplinato dal Ccii

• Filippo D'Aquino, Norme&Tributi Plus Diritto, 09 Gennaio 2023

Composizione negoziata, le sentenze dall'insolvenza ai prestiti ponte

Misure protettive, ricorso alla finanza prededucibile, cessione d'azienda e utilizzo da parte di imprese insolventi. A un anno dall'avvio operativo della composizione negoziata i tribunali italiani hanno fornito indicazioni applicative su diversi aspetti

• Michele D'Apolito, Norme&Tributi Plus Diritto, 09 Gennaio 2023