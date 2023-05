FOCUS Dlgs 231/2001 Rubrica di aggiornamento periodico sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti









• Self cleaning e modelli 231, le novità nel nuovo Codice Appalti

Tra le innovazioni più significative: l'ampliamento delle cause di esclusione, l'inclusione della contestazione di un illecito 231 tra gli elementi sintomatici del "grave illecito professionale"; il riconoscimento del grande valore degli strumenti di self cleaning che le imprese possono impiegare per dimostrare alla pubblica amministrazione la propria affidabilità

A cura di Michele Bonsegna e Luigi Tarricone

Norme&Tributi Plus Diritto, 2 Maggio 2023

• Decreto 231, imprese escluse dalla messa alla prova

Non si applica la messa alla prova alle società imputate sulla base del decreto 231. Lo stabiliscono le Sezioni unite penali, fissando il principio di diritto, con la sentenza n. 14840/2023

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 6 Aprile 2023

• Organismo di vigilanza, controlli a tutto campo dagli appalti all'antincendio

Compiti molto complessi ribaditi dalle linee guida Inail e dalla giurisprudenza

A cura di Sandro Guerra

Norme&Tributi Plus Diritto, 20 Febbraio 2023

• Nel modello 231 organismo di vigilanza a prova di autonomia

La sentenza di appello sulla Popolare di Vicenza individua i buchi neri

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 01 Febbraio 2023

• Dlgs 231, meno interdittive per le imprese che operano in stabilimenti strategici

A seguito delle nuove norme volte a garantire le industrie di interesse strategico, introdotte dal Dl 2/2023, sono stati previste anche alcune novità sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

A cura di Marco Pauletti

Norme&Tributi Plus Diritto, 30 Gennaio 2023

• Riforma appalti, l'illecito da 231 contestato potrà far scattare l'esclusione dalle gare

Una contestazione relativa a un illecito 231 potrà essere sufficiente a far scattare la sanzione dell'esclusione da una gara d'appalto

A cura di Sandro Guerra

Norme&Tributi Plus Diritto, 23 Gennaio 2023

• Decreto 231, tra società e manager colpe distinte

La responsabilità dell'amministratore non si riflette sull'ente. La carenza organizzativa deve essere individuata con puntualità dal giudice

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 13 Gennaio 2023

• 231 e reati tributari, paralisi applicativa della causa di non punibilità ex art. 13 D.lgs. 74/2000

L'introduzione dei reati tributari di matrice dichiarativa – tra i reati presupposto 231 – rischia di minare l'operatività dell'art. 13 D.lgs. 74/2000, strumento premiale per antonomasia del sistema penal-tributario

A cura degli Avv.ti Andrea Puccio e Giulia Bellini

Norme&Tributi Plus Diritto, 10 Gennaio 2023

• Decreto 231, prevalgono i reati contro Pa e sicurezza

Emerge nel Triveneto dal progetto "Osservatorio 231" del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova

A cura di Riccardo Borsari

Norme&Tributi Plus Diritto, 06 Gennaio 2023



• Dlgs 231, l'azienda estinta può essere condannata

La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non impedisce la condanna dell'ente per un illecito 231 se Pm e difesa avevano raggiunto un accordo sull'applicazione della pena

A cura di Sandro Guerra

Norme&Tributi Plus Diritto, 02 Gennaio 2023



•Illecito 231 per la vendita di falsi prodotti doc

La Cassazione respinge il ricorso del presidente del Cda, secondo il quale il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, non poteva essere supportato dal reato associativo, strumento utile di per sé a commettere reati che, solo potenzialmente, possono portare profitto

A cura di Patrizia Maciocchi

Norme&Tributi Plus Diritto, 19 Dicembre 2022



•Dlgs 231, il caso Airbus fa riflettere sulla messa alla prova delle imprese

La chiusura in Francia del secondo capitolo del caso Airbus può suggerire una riflessione sull'introduzione, anche in Italia, di forme di probation per l'impresa accusata nel contesto del Dlgs 231/2001, prima fra tutte la messa alla prova dell'ente, la cui esclusione è stata ribadita dalla Cassazione il 27 ottobre scorso (informazione provvisoria 17/2022).nda

A cura di Luca Luparia Donati

Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Dicembre 2022



•L'assenza del modello 231 non basta per far scattare la colpa di organizzazione

Per la Cassazione si deve verificare l'assetto adottato in concreto dall'azienda

A cura di Luca Luparia Donati

Norme&Tributi Plus Diritto, 28 Novembre 2022



•Direttiva (UE) 2019/1937 whistleblowing: necessario un coordinamento con il D.lgs. 231/2001

Gli enti che adottano il Modello organizzativo potrebbero essere chiamati, nei prossimi mesi, a una revisione complessiva degli attuali canali di whistleblowing e delle relative procedure di gestione e istruzione delle segnalazioni

A cura di Fabrizio Ventimiglia, Marco Marengo

Norme&Tributi Plus Diritto, 10 Novembre 2022



•Decreto 231, il commissariamento non impedisce il patteggiamento

La Cassazione dà il via libera all'applicazione del rito alternativo

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 02 Novembre 2022



•Decreto 231, messa alla prova vietata alle società

A questa netta conclusione arrivano le Sezioni unite della Cassazione, con una decisione per ora cristallizzata, in attesa delle motivazioni, in un'informazione provvisoria

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 28 Ottobre 2022



•Fattore-riforma sui tempi di prescrizione nella responsabilità 231

Restano i dubbi sul regime da applicare - Il nodo dell'improcedibilità

A cura di Antonio Iorio

Norme&Tributi Plus Diritto, 27 Ottobre 2022



• Dlgs 231, società responsabile se il modello è carente sulla prevenzione

Lo ha stabilito la Cassazione in relazione a un reato in materia di lavoro commesso da un dirigente

A cura di Marco Pauletti

Norme&Tributi Plus Diritto, 3 Ottobre 2022



• Società responsabile anche se il vantaggio è esiguo

Per la Suprema corte la società è responsabile dell'illecito amministrativo pur avendo adottato un modello organizzativo

A cura di Matteo Prioschi

Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Settembre 2022



• Dlgs 231, la prescrizione del reato non cancella la verifica sulla responsabilità dell'ente

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 30685 depositata il 4 agosto 2022

A cura di Sandro Guerra

Norme&Tributi Plus Diritto, 12 Settembre 2022



• Responsabilità amministrativa dell'ente, messa alla prova per la società imputata di un reato presupposto

Lo ha deciso il tribunale di Bari con l'ordinanza 22 giugno 2022

A cura di Camilla Insardà

Norme&Tributi Plus Diritto, 20 Luglio 2022



• La Cassazione sui criteri di accertamento dell'idoneità del "Modello 231": necessaria la "colpa organizzativa" dell'ente

Nota a sentenza: Cass. pen., sez VI, 15 giugno 2022, n. 23401

A cura di Fabrizio Ventimiglia e Edoardo Baccari

Norme&Tributi Plus Diritto, 6 Luglio 2022



• Processi 231, ammissibile la messa alla prova dell'ente

Applicabile la sospensione del procedimento con messa alla prova per l' ente a cui è contestato l'illecito amministrativo ex articolo 25-septies del decreto legislativo 231/2001.

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 23 Giugno 2022



• Decreto 231, atti da tradurre al legale rappresentante

L'ufficio Gip di Milano: vanno assicurate le medesime garanzie della persona fisica. Quando la società è di diritto estero ma attiva in Italia. Annullato l'atto di contestazione

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 7 Giugno 2022



• Decreto 231, adottare i modelli non mette al riparo da sanzioni

È un'efficacia ancora limitata quella dei modelli organizzativi per scongiurare le contestazioni da decreto 231. Lo attestano i dati raccolti dall'Università Statale di Milano

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 6 Giugno 2022



• La mancata adozione del Modello organizzativo non determina la responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/01

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha fornito i necessari chiarimenti al fine di identificare correttamente la struttura dell'illecito amministrativo derivante da reato.

A cura di Fabrizio Sardella

Norme&Tributi Plus Diritto, 16 Maggio 2022



• Riforma nel settore agro-alimentare nuovi reati, delega di funzioni e responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001

La riforma prevede l'introduzione di due nuovi articoli al D. Lgs. 231/01, contenenti in parte nuove fattispecie incriminatrici e in parte delitti già esistenti ma riformulati

A cura di Gregorio Cavalla e Luca Carraro

Norme&Tributi Plus Diritto, 11 Maggio 2022



•Decreto 231, dissequestrate le somme per le tasse

Nella disciplina della responsabilità da reato nessuna disposizione prevede espressamente la possibilità di svincolare parzialmente le somme sequestrate con l'obiettivo di pagare i tributi sui redditi frutto del delitto

A cura di Giovanni Negri

Norme&Tributi Plus Diritto, 11 Aprile 2022



• 231 e nuovi reati contro il patrimonio culturale, le procedure per una compliance efficace

Per poter beneficiare dell'esimente, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001, gli enti che dispongono di patrimoni artistico-culturali dovranno dotarsi di adeguate e idonee procedure finalizzate a prevenire la commissione, al loro interno e nel loro interesse e/o vantaggio, dei nuovi reati 231

A cura degli Avv.ti Matteo Mangia, Partner 24 ORE Avvocati e Avv. Nicolò Laitempergher, Studio Legale Matteo Mangia

Norme&Tributi Plus Diritto, 1 Aprile 2022



• Il requisito di interesse o vantaggio nei reati colposi ex D.Lgs. 231/2001

La giurisprudenza ha posto particolare attenzione nel declinare il requisito dell'interesse o vantaggio - di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 - nell'ambito dei reati colposi, nell'ottica di garantire una tutela il quanto più possibile ampia dei lavoratori e dell'ambiente.

A cura degli Avv.ti Paolo Ghiselli - Partner 24 ORE Avvocati e Matteo Grassi - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 3 Febbraio 2022



• 231 e reati informatici, modelli organizzativi e responsabilità dell'OdV

Anche in relazione alle fattispecie criminose in ambito informatico la persona giuridica potrà vedersi esente o esclusa da responsabilità nel caso in cui abbia strutturato la propria organizzazione societaria in modo da ridurre le possibili violazioni della legge penale, predisponendo adeguati modelli organizzativi

A cura dell'Avv. Giuseppe Aiello - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 3 Marzo 2022



• Whistleblowing: i canali per la segnalazione anonima di illeciti

Il presupposto normativo alla base della segnalazione di illeciti è rinvenibile nel dovere di lealtà al proprio datore di lavoro di cui all'art. 2105 c.c., da cui consegue, per via interpretativa, un generale obbligo per il prestatore di lavoro di tenere un comportamento leale e, quindi, anche di dover segnalare eventuali illeciti, non solo penali

A cura dell'Avv. Giuseppe Massimo Cannella - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 10 Febbraio 2022



• 231, regime di riservatezza delle segnalazioni verso l'OdV

Le connessioni tra sistemi di compliance "GDPR" e "231", la riservatezza come metodo di lavoro e strumento di gestione di informazioni e di dati

A cura di Vincenzo Candido Renna – Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 24 Febbraio 2022

MODELLO ORGANIZZATIVO 231

• 231, il "contenuto" dei modelli di organizzazione gestione

Prevedendo un metodo fondato sull'adozione di protocolli si possono eliminare alla radice i rischi di realizzazione di condotte illecite o che possano rivelarsi strumentali alla commissione di determinati reati.

A cura dell'Avv. Samantha Battiston - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 13 Gennaio 2022



• 231, i destinatari della normativa

L'elenco degli enti a soggettività privata destinatari della normativa, anche alla luce dei vari orientamenti giurisprudenziali e di quanto emerso nella prassi applicativa.

A cura dell'Avv. Francesca Perego Mosetti - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 13 Gennaio 2022



• Metodologia e tecniche di redazione del Modello 231

I passaggi necessari per la redazione di un Modello 231, le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e le best practices di settore

A cura degli Avv.ti Cinzia Catrini - Partner 24ORE Avvocati, Giuseppe De Marco – Partner 24ORE Avvocati e Daniela Rocchi - Partner 24ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022



• Idoneità del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Quando un modello può definirsi idoneo e quali criteri adotta il giudicante ai fini della valutazione di idoneità del modello in giudizio

A cura degli Avv.ti Cinzia Catrini – Partner 24ORE Avvocati, Giuseppe De Marco – Partner 24ORE Avvocati e Daniela Rocchi - Partner 24ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022



• Il ruolo delle linee guida nell'implementazione dei modelli 231

Le Linee rappresentano certamente una valida bussola ma il banco di prova dell'idoneità del modello rimane lo scanno del giudice

A cura dell'Avv. Valerio Silvetti, esperto nella materia della Responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001

Norme&Tributi Plus Diritto, 4 Marzo 2022



• L'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione di cui al d.lgs. n. 231 del 2001

Casi in cui è necessario procedere all'aggiornamento: proposte e tempistica. Il Modello 231 di fronte ai rischi diretti ed indiretti connessi al COVID-19

A cura degli Avv.ti . Samantha Battiston - Partner 24 ORE Avvocati e Francesca Mosetti Perego - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022



• Il Modello postumo 231: efficacia del modello post factum

Le caratteristiche e i requisiti che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo c.d. postumo deve possedere al fine di consentire l'accesso alle misure premiali, anche alla luce delle (limitate) pronunce della giurisprudenza di merito.

A cura degli Avv.ti . Benedetta Colombo - Partner 24 ORE Avvocati e Lisa Ruini - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 3 Febbraio 2022



• Modello 231 e sistemi di gestione certificati

Punti di contatto tra il sistema di controllo ex d.lgs. 231 e i sistemi di gestione certificati secondo i vari standard ISO

A cura dell'Avv. Vincenzo Renna - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 3 Febbraio 2022



• Il Codice della Crisi spinge verso l'adozione di un Modello Organizzativo 231

Il rapporto tra gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c. e il Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001

A cura degli Avv.ti Benedetta Colombo - Partner 24 ORE Avvocati, Cipriano Ficedolo- Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 3 Marzo 2022



• L'integrazione del Modello 231 con i sistemi di gestione dei rischi aziendali: opportunità e spunti pratici

La compliance integrata consente la razionalizzazione delle attività, anche in termini di risorse impiegate, ed evita inutili e dispersive ridondanze nei controlli. L'approccio integrato è apprezzabile anche in sede processuale

A cura dell'Avv. Letizia Catalano, Foro di Milano, esperta di compliance ex D. Lgs. 231/2001 e Organismi di Vigilanza

Norme&Tributi Plus Diritto, 4 Marzo 2022





• Il budget e i modelli organizzativi ex d.lgs. 231

Il budget di spesa è strumento di programmazione indispensabile al fine di rendere del tutto autonomo l'esercizio dei poteri dell'ODV per rendere efficace, reale e misurabile l'attività di vigilanza e controllo sul modello organizzativo 231

A cura degli Avv.ti Vincenzo Renna, Partner 24 ORE Avvocati e Attilio Martiniello, Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 24 Febbraio 2022

ENTI

• Modelli organizzativi 231, quali vantaggi per la PMI

La convenienza dell'adozione di un Modello Organizzativo (MOG) 231 non risiede solo nell'aspetto economico-finanziario, ma offre un vero e proprio momento di riflessione sulla propria struttura organizzativa interna all'Azienda, sui propri processi e flussi e sul modello informativo adottato, che potrebbero essere potenziati o semplificati.

A cura degli Avv.ti Marta Pagano - Partner 24 ORE Avvocati e Attilio Martiniello - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 13 Gennaio 2022



• Collegio Sindacale e OdV nelle PMI

Affidamento delle funzioni di OdV all'organo di controllo nelle PMI: la previsione normativa, le argomentazioni contrarie all'unificazione, le aperture e soluzioni da adottare.

A cura di Maurizio Rossini - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 17 Febbraio 2022



•Applicabilità del Dlgs 231/2001 agli enti stranieri privi di sede in Italia

La globalizzazione e la conseguente integrazione dei mercati, con dislocazione interstatuale dei processi di produzione industriale rende quanto mai attuale la questione dell'applicabilità o meno del D.Lgs. n. 231/2001 agli enti stranieri ovvero privi di una sede principale nello Stato italiano, nell'ottica sempre più diffusa di internazionalizzazione della responsabilità da reato degli enti.

A cura dell'Avv. Francesca Perego Mosetti - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 13 Gennaio 202



•Opportunità di inserimento di clausole contrattuali 231 in caso di subappalto, ATI, joint venture

La corretta predisposizione e applicazione di clausole c.d. "231", che vincolino e consentano di verificare l'operato di terzi, costituisce un paradigma specifico di effettività ed efficacia del modello organizzativo. L'inserimento di queste clausole assume particolare rilievo in caso di subappalto, ATI e joint venture

A cura dell'Avv. Alberto Giuliani - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 10 Febbraio 2022



ORGANISMO DI VIGILANZA

• Composizione e nomina ODV: parametri, requisiti e incompatibilità

Nomina e composizione dell'Organismo di vigilanza alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale e delle linee guida di settore

A cura degli Avv.ti Luca Andretta, Francesca Di Muzio - Partner 24 ORE Avvocati e Sonia Rosolen

Norme&Tributi Plus Diritto, 19 Gennaio 2022



• Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle diverse società del gruppo: ruolo dell'Organismo di Vigilanza

In assenza di chiare indicazioni normative è sconsigliata la condivisione di componenti tra più ODV dello stesso gruppo; opportuna è, invece, l'implementazione di una strategia di coordinamento con riferimento sia alla configurazione del modello che all'operatività quotidiana dell'organismo.

A cura degli Avv.ti Luca Andretta, Francesca Di Muzio - Partner 24 ORE Avvocati e Sonia Rosolen

Norme&Tributi Plus Diritto, 19 Gennaio 2022



• L'attribuzione del ruolo di OdV al Collegio Sindacale alla luce delle nuove "Linee Guida di Confindustria 2021" e della recente giurisprudenza

L'opportunità di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio sindacale va considerata con estrema attenzione, se per le imprese di grande dimensione l'unificazione rischia di rendere inutile tutto il sistema 231, per le PMI può essere una scelta da valutare al fine di contenere i costi e concentrare l'efficienza del controllo interno

A cura di Fabrizio Sardella, Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 17 Febbraio 2022



• Compliance 231: le funzioni dell'OdV affidate al Collegio Sindacale

Le norme evidenziano che, in presenza dell'organismo di vigilanza (OdV) e, nel caso in cui esso non sia composto in parte da sindaci ovvero non sia affidata al Collegio sindacale la relativa funzione, il Collegio acquisisce informazioni al fine di verificare gli aspetti inerenti all'autonomia richiesta dal legislatore per l'efficace esercizio delle funzioni assegnate all'organismo di vigilanza stesso

A cura dell'Avv. Cipriano Ficedolo, Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 17 Febbraio 2022



• Compliance 231, la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza

La frequenza ottimale degli incontri per assicurare la continuità di azione dell'OdV, le differenti modalità e le riunioni a evento per fatti sopravvenuti

A cura di Avv. Valeria Logrillo - Partner 24 ORE Avvocati e Avv. Sofia Monzani

Norme&Tributi Plus Diritto, 24 Febbraio 2022



•Responsabilità 231: è configurabile una responsabilità dell'OdV sotto il profilo penale, civile e professionale?

Le responsabilità in capo membri dell'ODV in caso di commissione di un reato presupposto consumato durante il periodo di sua vigilanza

A cura degli Avv.ti Francesca Di Muzio - Partner 24 ORE Avvocati e Sonia Rosolen

Norme&Tributi Plus Diritto, 19 Gennaio 2022



• "Vigilantes puniri non possunt": il problema della responsabilità penale dei componenti dell'OdV

La configurabilità di una responsabilità penale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per omesso impedimento di un reato rilevante ex D.lgs n. 231/2001 è finora sempre stata esclusa, tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza. Tuttavia si segnala un'inversione di tendenza

A cura dell'Avv. Luigi Tassinari , Studio legale Baccaredda Boy - Partner 24 ORE Avvocati

Norme&Tributi Plus Diritto, 24 Febbraio 2022



FORMAZIONE

• L'attività formativa nell'ambito del D.lgs. 231/01

Il piano di formazione deve essere attuato dalla società – ma promosso e supervisionato dall'Organismo di Vigilanza – con periodicità e differenziato sulla scorta dei livelli delle funzioni ricoperte dai destinatari.

A cura degli Avv.ti Valeria Logrillo - Partner 24 Ore e Sofia Monzani

Norme&Tributi Plus Diritto, 10 Febbraio 2022