FOCUS PNRR, opportunità, questioni operative e criticità

• Nuovo Codice degli appalti, ai nastri di partenza la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici

Il nuovo ecosistema di e-procurement si fonderà sulle seguenti tre principali componenti informatiche, che ne rappresenteranno le fondamenta: la Banca Nazionale dei contratti pubblici; il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e la Piattaforme di approvvigionamento digitale.

di Eugenio Tagliaferro

Norme&Tributi Plus Diritto, 28 Aprile 2023

• Gare: cause di esclusione, decadenza e risoluzione - Quale armonizzazione con la Riforma Cartabia

Estratto da PNRR e riforma degli appalti: quali sfide per l'impresa, TOP24 Dossier, 14 marzo 2023 di Francesca Petullà

Norme&Tributi Plus Diritto, 22 Marzo 2023

• PNRR e il rapporto biennale sulla situazione del personale: un primo arresto del TAR

L'operatore economico che partecipi ad un bando di gara per la cui esecuzione si attinga, anche solo in parte, alle risorse del PNRR o del PNC è tenuto a produrre, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del personale

di Luca Barbieri e Paola Rea

Norme&Tributi Plus Diritto, 06 Marzo 2023

• Le opportunità del PNRR nel settore dei beni culturali

Il rilancio del settore culturale, uno dei più colpiti dalla pandemia, è strategico ed è uno dei principali protagonisti degli interventi finanziati dal Piano.

di Eleonora Schneider

Norme&Tributi Plus Diritto, 27 Gennaio 2023

• La crisi di impresa negli appalti all'epoca del PNRR

Cresce l'interesse sull'interazione tra le norme che regolano le procedure fallimentari e le procedure di scelta del contraente.

di Francesca Petullà

Norme&Tributi Plus Diritto, 25 Gennaio 2023

• Aggregazione delle committenze obbligatorie per i progetti in PNRR, quali criticità

La scelta di aggregazione per i soggetti attuatori del PNRR è diventata fonte di criticità per i Comuni non capoluogo; il termine al 31.12 per la pubblicazione del bando sta portando i soggetti attuatori a privilegiare la soluzione dell'appalto integrato che - se da una parte consente di accelerare i tempi - dall'altra introduce nuove problematiche

di Maria Cristina Colombo

Norme&Tributi Plus Diritto, 1 Dicembre 2022



• Contenzioso tributario e intelligenza artificiale, la risposta "predittiva" di Prodigit al vaglio dei professionisti

Obiettivo del sistema è fornire ai soggetti interroganti una risposta in ottica probabilistica (predittiva) sull'esito della causa caratterizzata da determinati elementi fattuali o giuridici che gli stessi soggetti avranno indicato al sistema

di Matteo Fanni

Norme&Tributi Plus Diritto, 30 Novembre 2022



• Partenariato pubblico-privato nel contesto del PNRR, una nuova delibera ANAC

Dalla delibera ANAC n. 432/2022 una nuova spinta verso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato nel contesto del PNRR. Tra note positive e alcune criticità

di Ilaria Gobbato, Anna Gava

Norme&Tributi Plus Diritto, 24 Ottobre 2022



• Al Tar Lazio i ricorsi contro gli atti amministrativi relativi all'attuazione dei finanziamenti derivanti dal Pnrr

Le deroghe ai criteri generali della competenza territoriale a favore di quella funzionale non operano in questa materia

di Paola Rossi

Norme&Tributi Plus Diritto, 28 Settembre 2022



• Offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri premiali favoriscono l'operatore economico

Nell'attuale panorama, la giurisprudenza afferma che la possibilità di utilizzare criteri di valutazione delle offerte basate sulle caratteristiche organizzative e soggettive dell'offerente rappresenta una eccezione rispetto al divieto di commistione, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla necessità di interpretare restrittivamente tali situazioni

di Francesca Petullà

Norme&Tributi Plus Diritto, 22 Settembre 2022



• La riforma della responsabilità solidale nel settore della logistica: l'impatto è minimo per la responsabilità ex 231

La riforma ha certamente un impatto civilistico, che non si riverbera, se non in maniera tenue, sulla responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01

di Fabrizio Sardella, Alexis Bellezza

Norme&Tributi Plus Diritto, 5 Settembre 2022



• Caro materiali e Decreto PNNR 2: verso un chiarimento per gli appalti di servizi e di forniture?

Nei mesi scorsi il governo italiano è intervenuto a più riprese, prevedendo per decreto legge vari meccanismi di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di lavori pubblici. Il quadro rimane invece ben più incerto ed inadeguato con riguardo agli appalti di servizi e di forniture.

di Miriam Allena e Francesco Goisis

Norme&Tributi Plus Diritto, 21 Luglio 2022



• Pnrr: l'accesso ai fondi per l'implementazione delle rinnovabili e la riqualificazione energetica del Paese

Il MiSE ha messo a disposizione un miliardo di euro per finanziare le aziende impegnate nello sviluppo dei settori produttivi connessi alle tecnologie per l'energia green

di Marco Merlo Campioni

Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Luglio 2022



• Il subappalto alla luce del Pnrr: questioni operative e criticità

Il D.L. n. 77/2021 si è posto l'obiettivo di "semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi" stabiliti nei Piani UE dedicando particolare attenzione ad alcuni istituti del Codice dei contratti pubblici tra i quali si annovera il subappalto

di Samantha Battiston

Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Luglio 2022



• Il ricorso all'avvalimento nelle opportunità del PNRR: tipologie e cautele

L'ampio ricorso - nel nuovo corso degli appalti PNRR - sarà certamente foriero di numerosi contenziosi

di Angelo Lucio Lacerenza

Norme&Tributi Plus Diritto, 5 Luglio 2022



• Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, inserite nuove "voci" dedicate al PNRR

Nota a Ministero dell'interno, circolare 13 giugno 2022, n. 11001/119/7(33)

di Gianluca Fasano

Norme&Tributi Plus Diritto, 1 Luglio 2022



• PNRR e appalti pubblici - Una introduzione

Il Piano non è un progetto di finanziamento ma bensì di riforme, legato a tempi e obiettivi

di Andrea Grazzini

Norme&Tributi Plus Diritto, 1 Luglio 2022



• Gli appalti PNRR e le ATI "sovrabbondanti"

La problematica delle cd. ATI sovrabbondanti da anni interessa gli operatori del settore divisi tra chi le ritiene un'opportunità di crescita stabile e sicurezza per la stazione appaltante e chi invece le ritiene ingombranti per come si atteggiano in gara sino a ritenerle dannose per la concorrenza

di Francesca Petullà

Norme&Tributi Plus Diritto, 24 Giugno 2022



• PNRR: verso una visione integrata della compliance nel sistema pubblico

Vuoi che si tratti di anticorruzione, privacy, antiriciclaggio o antitrust la compliance è stata spesso intesa come un'azione volta a garantire la conformità rispetto a determinate norme, regole o standard, di guisa da assicurare la bontà di una determinata attività

di Gianluca Fasano

Norme&Tributi Plus Diritto, 10 Giugno 2022

• Pnrr e automazione della Sanità - Una lettura in chiave privacy alla luce delle ultime pronunce del Garante

Le novità più rilevanti che porteranno all'efficientamento dell'assistenza sanitaria nazionale attraverso la realizzazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza fortemente voluto dal Governo Draghi che sta portando al restyling dell'intera attività amministrativa

di Marco Sebastiano Accorrà e Alessandra Perrina

Norme&Tributi Plus Diritto, 6 Giugno 2022

• E' legittimo il subentro dell'operatore esterno a seguito di ristrutturazione societaria dell'aggiudicatario insolvente

L'art. 72, paragrafo 1, lett. d), ii) della Direttiva 2014/24/UE prevede, a titolo di eccezione, che un nuovo contraente possa subentrare all'aggiudicatario iniziale, senza una nuova gara, solo a seguito di ristrutturazione societaria

di Riccardo Segamonti e Luca Petrella

Norme&Tributi Plus Diritto, 2 Maggio 2022

• Gara di appalto, è consentita la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un RTI insolvente

Nella recente pronuncia in commento (sentenza n. 10 del 27 maggio 2021) l'Adunanza Plenaria ha precisato che la sostituzione esterna non è consentita né per la figura della mandataria né per quella della mandante

di Riccardo Segamonti e Luca Petrella

Norme&Tributi Plus Diritto, 29 Aprile 2022