Mario Santa Maria, Riccardo Rossi

Fontana Gruppo, realtà leader a livello globale nella produzione e commercializzazione di sistemi di fissaggio industriali (fasteners) con società localizzate in diversi continenti, ha acquistato il 100% del Gruppo Kamax, realtà di riferimento nel settore dei fasteners con sede e stabilimenti in Germania e una presenza produttiva importante anche in Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Cina. L’operazione rappresenta una delle più significative combinazioni strategiche di eccellenza industriale nel comparto manifatturiero europeo del 2026 e rafforza in modo determinante la presenza globale e la posizione di mercato del Gruppo Fontana che conterà così un totale di 42 stabilimenti, per una forza lavoro di oltre 9.000 persone e un fatturato complessivo di circa €2 miliardi.

Greenberg Traurig ha fornito assistenza legale completa e multidisciplinare su tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dagli uffici di Milano e Berlino, in stretta collaborazione con i colleghi degli uffici di Varsavia, Città del Messico e Stati Uniti. Il team multidisciplinare di Greenberg Traurig è stato guidato dall’ufficio di Milano nella persona del Partner Mario Santa Maria (M&A e Corporate), affiancato dai Partner Alessandra Boffa (M&A), Marco Leonardi (Banking & Finance) ed Edoardo Gambaro (Antitrust e Competition Law), unitamente al Counsel Pietro Missanelli per gli aspetti antitrust e agli Associates Martino Basilisco, Victoria Quarzo e Abram Farina per gli aspetti M&A e Alessandro Pallavicini per gli aspetti finance. Il team italiano ha operato in stretto coordinamento in particolare con l’ufficio di Berlino, rappresentato dai Partner Dr. Peter Schorling e Dr. Sara Berendsen.

PwC ha affiancato il Gruppo Fontana con i propri team di Advisory e Tax, rispettivamente per la due diligence finanziaria e fiscale nonché per la strutturazione della transazione, con i Partner Matteo Colombo e Giovanni Tinuper per gli aspetti finanziari e Pasquale Salvatore e Giorgio De Capitani per quelli fiscali.

I venditori sono stati assistiti da Jones Day con un team guidato dal Partner Michael Bartosch (M&A e Corporate) dell’ufficio di Monaco di Baviera, affiancato dalla Partner Claudia Leyendecker (Finance & Private Credit) dell’ufficio di Francoforte per gli aspetti finance.

Nel contesto dell’operazione, il Corporate & Investment Banking di BPER e Cassa Depositi e Prestiti hanno concesso a Fontana Gruppo un finanziamento, assistito dalla garanzia di SACE, destinato a supportare lo sviluppo delle attività produttive e il fabbisogno finanziario relativo a nuove iniziative per la crescita, anche per aggregazione all’estero, previste dal business plan. Gli Istituti finanziatori e SACE si sono avvalsi dell’assistenza legale di Ashurst Perkins Coie con il Partner Riccardo Rossi, affiancato da Luca Coppola (associate) e Camilla Rinaldi (associate).