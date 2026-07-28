Al via la sospensione temporanea del deposito delle istanze di accreditamento sulla piattaforma dedicata alla formazione continua degli avvocati. Lo ha comunicato il Consiglio Nazionale Forense con un avviso sul sito istituzionale. Lo stop sarà in vigore dal 20 luglio al 15 settembre 2026 compreso. Contestualmente, il CNF ha disposto la proroga dei termini per la disamina delle domande già presentate entro il 19 luglio 2026, sia per l’accreditamento degli eventi formativi sia per il riconoscimento dei crediti formativi.

Sospensione del deposito delle istanze fino al 15 settembre

Nello specifico, la ricezione delle istanze di accreditamento attraverso la piattaforma telematica sarà sospesa a partire da lunedì 20 luglio 2026 e sarà ripristinata mercoledì 16 settembre 2026. Durante questo periodo non sarà quindi possibile depositare nuove richieste di accreditamento relative agli eventi formativi né presentare domande di riconoscimento dei crediti formativi.

Prorogati i termini per la disamina delle domande

In considerazione della sospensione del servizio, il Consiglio Nazionale Forense ha disposto la proroga dei termini per la disamina delle istanze già depositate entro il 19 luglio 2026. La proroga riguarda sia le richieste di accreditamento degli eventi formativi sia le domande di riconoscimento dei crediti formativi presentate entro tale data.