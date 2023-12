F&P equity partners amplia il proprio portafogli con l’acquisizione del 65% di righi elettroservizi: tutti gli studi coinvolti

Giovanni Guglielmo, Federico Sacchi, Antonella Parisi

F&P Equity Partners – affiancato da Clessidra Capital Credit SGR tramite il fondo Clessidra Private Debt come mezzanine lender ed equity provider – mette a segno il suo sesto investimento e amplia ad un nuovo settore industriale il proprio portafogli con l'acquisizione del 65% di Righi Elettroservizi, società del Gruppo Righi con sede a Cesena e uffici a Bologna, che vanta una posizione di leadership sul mercato italiano in due settori strategici: quello dell'automazione industriale e quello delle energie rinnovabili.

L’operazione di acquisizione della maggioranza dell’azienda romagnola da parte di F&P Equity Partners è stata perfezionata attraverso la costituzione di una newco che ha rilevato il 100% delle azioni dalla famiglia Righi, fondatrice della società. La newco ha finanziato il costo dell’acquisizione attraverso una combinazione di capitale proprio e di capitale a debito, nel contesto di una operazione di leveraged buy-out finanziata da Crédit Agricole Italia – in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Agente e da BPER Banca tramite la direzione Corporate & Investment Banking – in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner.

Pedersoli Studio Legale ha assistito F&P Equity Partners (affiancato da Clessidra Capital Credit), nell’acquisizione, tramite il veicolo Pentagram S.p.A., del capitale sociale di Righi Elettroservizi S.p.A., società con sede in Cesena e uffici a Bologna, leader sul mercato italiano in due settori strategici quali quello dell’automazione industriale e delle energie rinnovabili.

Pedersoli Studio Legale ha agito con un team composto dall’equity partner Luca Saraceni, dalla counsel Olivia Fiorenza e dall’associate Cecilia Frangini; i profili labour sono stati seguiti dal counsel Andrea Scarpellini, mentre i profili banking dell’operazione sono stati gestiti dal counsel Michele Parlangeli e dall’associate Daria Davoli.”

Righi Elettroservizi e i suoi soci storici sono stati assistiti da Deloitte Legal, con un team coordinato dal equity partner Massimo Zamorani e composto dall’Of Counsel Francesco Mirarchi, dagli associate Alberto Ferronato e Stefano Merlo, che li ha supportati nella cessione dell’intero capitale sociale della società a Pentagram S.p.A., e nella fase del contestuale reinvestimento di parte dei proventi della vendita, reinvestimento che ha portato la holding Righi Group all’acquisizione di una quota di minoranza pari al 35% della stessa Pentagram S.p.A..

Deloitte Financial Advisory ha supportato i soci di Righi Elettroservizi in qualità di advisor finanziario, con un team composto dai partner Elio Milantoni e Andrea Zen, nonché da Luca Iovino e Alessio Montella.

I soci di Righi Elettroservizi sono stati inoltre supportati dall’avv. Marco Dalla Verità e dall’avv. Simone Morigi anche in riferimento agli aspetti collegati al finanziamento dell’operazione, nonché dal dott. Alberto Spada per gli aspetti di natura fiscale.

Clessidra Capital Credit è stata assistita da Molinari Agostinelli Studio Legale per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team multidisciplinare coordinato dall’equity partner Riccardo Agostinelli e composto, per la parte relativa al finanziamento mezzanino, dal socio Marco Leonardi e dall’associate Alessandro Pallavicini e, per la parte relativa all’investimento in equity, dal socio Marco Laviano e dall’associate Federico Trabucco.

Simmons & Simmons ha assistito le banche sul contratto di finanziamento con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Maria Ilaria Griffo, dagli associate Filippo Neri e Francesco Burla e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca e dall’associate Giulia Aglialoro.