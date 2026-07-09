Francesca Rosetti

L’Avv. Francesca Rosetti, Of Counsel dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners è stata confermata quale Consigliere di Amministrazione di Fidia S.p.A., società quotata su Euronext Milan (EXM) e a capo dell’omonimo gruppo, leader internazionale nel settore dei controlli numerici e della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni.

La nomina è stata deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A., riunitasi lo scorso 29 giugno a Torino, che ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2026-2028, sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Il nuovo Consiglio, tratto dall’unica lista presentata da Bridge Investment Team AG (BITAG AG), è presieduto da Luigi Maniglio.

Per l’Avv. Rosetti si tratta di una conferma: la professionista ricopriva infatti già la carica di Consigliere in Fidia dal 2024, e prosegue ora il proprio mandato con il rinnovo dell’organo amministrativo.

“Sono onorata di proseguire questo percorso in Fidia, una realtà industriale che rappresenta un’eccellenza italiana a livello internazionale,” ha dichiarato Francesca Rosetti. “Continuerò a mettere a disposizione del Consiglio la mia esperienza in materia di governance, risk e compliance, in un momento di consolidamento importante per la Società.”

L’Avv. Francesca Rosetti, Of Counsel dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners dal 2023, vanta un’esperienza trentennale nel diritto commerciale e societario, maturata in ambito nazionale e internazionale. Assiste società quotate e non quotate in materia di governance e compliance, riorganizzazioni societarie e ristrutturazione del debito, ed è inoltre Presidente e componente di Organismi di Vigilanza di primarie società operanti nei settori Fashion e Luxury, Energy e Gaming, tra cui Bulgari.