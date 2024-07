Freshfields e Greenberg Traurig Santa Maria nella nuova emissione da parte di ICE S.p.A.

Francesco Lombardo

Freshfields ha assistito Advent International in relazione all’emissione da parte di ICE S.p.A. di Unitranche Floating Rate PIK Toggle Notes per un importo massimo di Euro 400 milioni finalizzate al rifinanziamento di una precedente emissione obbligazionaria effettuata nel settembre 2019 e nella modifica delle condizioni di prestito delle Unitranche Facilities di cui beneficiano altre società del gruppo ICE per un importo complessivo di Euro 470 milioni.

Il team multidisciplinare di Freshfields è stato coordinato dal partner Francesco Lombardo insieme al counsel Giuliano Marzi, l’associate Marco Colombo e Costanza Avara per i profili finance; gli aspetti Golden Power sono stati seguiti dalla partner Ermelinda Spinelli, il counsel Nico Moravia e l’associate Giulia Valenti, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Renato Paternollo, dal counsel Toni Marciante e dall’associate Costanza Cascone.

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito i fondi e le banche finanziatrici con un team composto dal partner Alessio Gerhart Ruvolo, dal counsel Caterina Napoli e dalla trainee Giuditta Betti per i profili finance e con un team composto dal partner Edoardo Gambaro e dal senior associate Pietro Missanelli per i profili Golden Power.