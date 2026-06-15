Un furgone adibito alla vendita di cibo e bevande, stabilmente posizionato su un’area marittima demaniale, non può essere considerato alla stregua di un semplice veicolo in sosta vietata, ma configura un vero e proprio reato se perde la sua immediata capacità di circolare. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 21990/26 rigettando la tesi difensiva volta a declassare l’episodio a mero illecito amministrativo. La vicenda giudiziaria, tuttavia, non si chiude qui: i giudici di legittimità hanno...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ