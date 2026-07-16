Legittima la norma che ha introdotto la procedibilità a querela per alcuni reati, senza inserire il delitto di furto in abitazione.
Con la sentenza numero 130, depositata oggi, la Corte costituzionale ha infatti ritenuto infondata la questione di legittimità dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (adottato in attuazione della delega al Governo per l’efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), ...