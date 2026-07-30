Serafini, Capodiferro

Global legal&tax Advisor, studio legale e fiscale internazionale forte di 11 sedi in Italia e una presenza globale in 80 Paesi con oltre 2.600 professionisti, ha operato in qualità di advisor legale per gli aspetti di capital market, corporate e giuslavoristici nell’ambito dell’operazione di ammissione delle azioni ordinarie di First Point S.p.A. sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

First Point S.p.A. è una realtà italiana...