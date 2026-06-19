Il Garante Privacy - con il provvedimento n. 314/2026 - ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori di quattordici anni richiede il consenso preventivo di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla finalità perseguita, dal numero delle fotografie diffuse e dalle impostazioni di riservatezza del profilo utilizzato.

Il principio affermato nel caso deciso

L’Autorità ha affermato che la condivisione online delle immagini dei figli costituisce un trattamento di...

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