Garanzia patrimoniale, il cessionario del credito interviene nell’azione revocatoria

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 111 del Codice di procedura civile, quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex articolo 2901 del Codice civile si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell’azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato...

