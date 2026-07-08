Il caso di cui si è occupata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3714/2026 ha a oggetto l’accesso civico generalizzato degli atti di una procedura di gara, tra i quali si annoverano, con riferimento alla fase esecutiva del contratto di concessione, le “decisioni” del collegio consultivo tecnico. Il Consiglio di Stato, con la propria sentenza, ha escluso che le decisioni del collegio consultivo tecnico abbiano natura di “parere legale”, cosicchè essi possono formare oggetto di accesso civico generalizzato...

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