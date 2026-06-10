Fa un passo avanti, con l'approvazione unanime della Camera, la modifica alla prima parte della Costituzione, che prevede l'aggiunta di un nuovo terzo comma all'articolo 24, in base al quale «La Repubblica tutela le vittime di reato». Il dibattito contenuto e il largo consenso sulla nuova modifica si allineano alle altre cinque innovazioni introdotte nella legge fondamentale dagli anni Duemila in poi. Nell'editoriale di apertura, il professor Giulio M. Salerno ricorda le posizioni espresse da chi...
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