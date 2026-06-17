L'articolato pacchetto di misure che confluisce nella parte del decreto legge n. 100 dedicata alla giustizia rappresenta il focus di questa settimana. Sul n. 24 viene infatti pubblicato l'intero provvedimento, la mappa con la guida alla lettura delle nuove norme e i commenti degli esperti. Dall'accesso alla professione forense, passando alla funzionalità degli uffici, fino ad arrivare al rafforzamento dell'Upp: queste le principali direttrici degli interventi. Poi i temi sul pagamento delle spese...
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