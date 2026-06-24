Secondo e ultimo appuntamento dedicato al decreto giustizia (Dl 12 giugno 2026 n. 100) incentrato sull'attuazione da parte del nostro Paese del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. In apertura l'editoriale del presidente Aiga sui primi sessant'anni dell'Associazione all'insegna dell'alta funzione sociale dell'Avvocato. Sul fronte giurisprudenza temi caldi come le clausole dei contratti di assicurazione in caso di sinistro stradale provocato da un neopatentato, lo stop ai controlli giudiziari...
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