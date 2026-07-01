Protezione reputazionale della persona e trasparenza retributiva di genere. Sono questi i due temi contenuti rispettivamente in una delibera del Csm e nel Dlgs 7 maggio 2026 n. 96 che aprono l'approfondimento di questa settimana. La principale novità delle linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari, ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, è costituita dalla volontà consiliare di promuovere il passaggio da una tutela incentrata solo sulla presunzione di innocenza a una tutela...

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