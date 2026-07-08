Ci sono segnali incoraggianti per la giustizia italiana. Secondo Claudio Castelli, che firma il contributo di apertura di questo numero, l'esame statistico degli andamenti delle cause nel nostro Paese «non può far trascurare l'eccellenza dei risultati di riduzione dei tempi e dell'arretrato», ottenuti grazie all'impegno di magistrati, dirigenti e personale, oltre che all'istituzione dell'Ufficio per il processo. Non possiamo neanche escludere - senza retorica - da questa elencazione di meriti un'...

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