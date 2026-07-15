Cresce l'impatto delle nuove forme di schiavitù su giovani donne e ragazzi. Nell'editoriale di apertura - a firma di Valeria Cianciolo - si sottolinea che «il Dlgs 12 giugno 2026, n. 115 recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 volta a rafforzare la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Non è solo un atto burocratico di recepimento europeo, è il tentativo, lucido e severo, di aggiornare il nostro codice penale a una realtà in cui la schiavitù non viaggia...

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