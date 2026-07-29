Sulla riforma forense approvata lo scorso 22 luglio si apre il numero 30 di «Guida al Diritto» e l'editoriale di Marcello Clarich sottolinea la grande voglia di cambiamento alla base della necessità di adeguare la legge professionale che intende rendere l'avvocatura più vicina ai cittadini, ai loro diritti e alla realtà contemporanea. Un'ampia delega che attende ora la prova del decreto legislativo per capire se verrà veramente utilizzata in tutte le sue potenzialità. Sul fronte legislazione la legge...
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