Con la conversione del decreto-legge 7 maggio 2026 n. 66, meglio noto come "Piano Casa", si apre una fase di verifica per il settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Questo provvedimento "cornice" avvia una serie di riflessioni da parte degli interpreti sulle numerose semplificazioni introdotte.Nel civile, poi, vi presentiamo la Cassazione n. 22064 in tema di risarcibilità della perdita del rapporto genitoriale in favore del figlio già concepito al momento dell'illecito. "Sotto la lente", nel penale...
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