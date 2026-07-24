Gambarota, Campeis

Spefi S.p.A. ha perfezionato nei giorni scorsi l’acquisizione dell’azienda agricola Branko, storica realtà friulana specializzata nella vinificazione di vini quasi esclusivamente bianchi, sino ad oggi di titolarità dell’enologo Igor Erzetic.

L’operazione si è articolata in più fasi: il venditore ha dapprima costituito una nuova società di capitali nella quale ha conferito l’azienda agricola, comprensiva di terreni, fabbricati, attrezzature, magazzino e del marchio “Branko”, per poi cedere l’intero capitale sociale della stessa a Spefi. Contestualmente, l’acquirente ha concluso con Igor Erzetic un accordo che ne prevede la permanenza alla guida dell’attività di vinificazione e nella gestione operativa dell’azienda per gli anni a venire.

Gianni & Origoni ha assistito Spefi per i profili legali dell’operazione con un team guidato dal socio Ruggero Gambarota e dalla counsel Vittoria Sciarroni. Lo studio Gusmitta & Associati ha curato i profili fiscali con un team composto da Paolo Gusmitta e Francesco Berardi.

Il venditore è stato assistito dallo Studio Campeis, con gli avvocati Massimiliano Campeis, Giovanni De Cal e Camilla Egle Cinti.

Gli aspetti finanziari dell’operazione sono stati seguiti da Arkimede Consulting, con il consulente Guido Maria Giaccaja.