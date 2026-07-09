Carbonelli, Elmi, Sismondi, Cominardi

Ströer, operatore quotato alla Borsa di Francoforte e attivo nei settori out-of-home media, digital advertising e dialogue marketing, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Dea Holding, società capofila del gruppo attivo sul mercato con il brand Ranger Italy. Ranger Italy opera nel mercato italiano delle vendite dirette, con particolare focus nei settori energia/gas e TLC. L’operazione, avente ad oggetto il residuo 49% del capitale sociale, completa il percorso avviato nel 2020, quando il gruppo tedesco aveva già acquisito una partecipazione pari al 51%.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Ströer con un team composto dal partner Gerardo Carbonelli, dal Managing Associate Alberto Elmi e dall’Associate Emma Pia Marti.

LCA Studio Legale ha assistito i due soci fondatori di Dea Holding con un team composto dall’Equity Partner Riccardo Sismondi e dall’Associate Carolina Vittoria Cominardi.