Giulia Minetti, Alessio Palumbo

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha il piacere di annunciare la nomina di 2 nuovi Soci non-equity e di 4 nuovi Senior Counsel.

I nuovi Soci non-equity sono Giulia Minetti Floccari e Alessio Palumbo.

Giulia Minetti Floccari è specializzata in diritto immobiliare e fornisce assistenza legale a clienti italiani e internazionali. La sua attività si concentra nelle principali operazioni immobiliari, con particolare focus su acquisizioni e dismissioni di portafogli immobiliari (incluse operazioni di apporto a fondi immobiliari) e in operazioni di sviluppo immobiliare e nella contrattualistica immobiliare più specifica (contratti di locazione e affitto di azienda e contratti relativi allo sviluppo e alla gestione di proprietà immobiliari e contratti di appalto).

Alessio Palumbo è specializzato in finanza strutturata e si occupa prevalentemente di operazioni di cartolarizzazione, assistendo banche italiane e straniere nell’ambito di operazioni riguardanti asset performing e non performing, anche di carattere innovativo. Ha supportato originator, arranger ed investitori nell’ambito di operazioni di derisking di elevato valore sistemico. Vanta anche una significativa esperienza nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione immobiliare.

Gianni & Origoni ha inoltre riconosciuto il valore dei professionisti che, distinguendosi per competenza, qualità del lavoro e dedizione, sono stati promossi alla qualifica di Senior Counsel: Maria Loizzi (esperta in energia e infrastrutture), Stefano Biagioli (esperto in diritto del lavoro), Matia Maggioni (esperto in procedure concorsuali e ristrutturazioni) e Simone D’Avolio (esperto in diritto bancario e finanziario).

“Congratulazioni a tutti i nostri nuovi Soci e Senior Counsel” hanno commentato Giuseppe De Simone e Giuseppe Velluto, Co-Managing Partners di GOP. “Queste nomine riflettono il nostro impegno nel valorizzare e riconoscere i professionisti che, con talento, passione e impegno, hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al successo dello Studio e alla nostra capacità di offrire ai clienti un’assistenza di eccellenza.”

Note:

Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da circa 490 professionisti dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shanghai.

Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e acquisizioni, diritto societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario, diritto del lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, energia e infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trasporti e navigazione, trust e patrimoni.

Riconosciuto a livello internazionale per la sua attività nel campo M&A, Gianni & Origoni è stato proclamato da Mergermarket “Italy Legal Adviser of the Year” numerose volte, tra cui nel 2024, 2020, 2018, 2017, 2015 e nel 2012.

Nel 2025, lo Studio ha annunciato l’ingresso e la piena integrazione dello Studio Legale Pellegrino, realtà leader nel diritto penale d’impresa.