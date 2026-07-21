Giorgio Minardo

Paroli Fossa e Associati annuncia che Giorgio Minardo, Senior Associate dello Studio, è stato iscritto dall’Agenzia delle Entrate nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni relative al Tax Control Framework (TCF), previste nell’ambito del regime di adempimento collaborativo.

L’inserimento nell’elenco ufficiale dei certificatori rappresenta un importante riconoscimento delle competenze tecniche e professionali maturate da Giorgio Minardo in materia di fiscalità d’impresa, governance dei rischi fiscali e sistemi di controllo interno. L’elenco è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento pubblicato il 16 luglio 2026.

Il Tax Control Framework costituisce oggi uno degli strumenti più rilevanti nel percorso di evoluzione del rapporto tra Fisco e imprese, favorendo modelli di gestione preventiva del rischio fiscale, maggiore trasparenza e dialogo con l’Amministrazione finanziaria. La certificazione del sistema di controllo fiscale rappresenta un elemento centrale per l’accesso e il mantenimento del regime di Adempimento Collaborativo e, più in generale, per il rafforzamento della governance aziendale.

L’abilitazione di Giorgio Minardo consolida ulteriormente il posizionamento di Paroli Fossa e Associati nell’assistenza alle imprese sui temi della tax governance, della cooperative compliance e della gestione dei rischi fiscali, affiancando gruppi industriali, intermediari finanziari e società quotate nella progettazione, implementazione e certificazione dei sistemi di controllo fiscale.

Entrato in Paroli Fossa e Associati nel 2024 come Senior Associate, Giorgio Minardo vanta un’esperienza pluriennale nella fiscalità d’impresa, maturata anche all’interno del Gruppo UniCredit, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nell’ambito IVA, imposte indirette e tax governance. È dottore commercialista e revisore legale abilitato alla sostenibilità.