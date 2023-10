Giovani avvocati: bando prestiti in scadenza di Marina Crisafi









C’è tempo fino a fine mese per accedere al bando prestiti under 35 relativo all’anno 2023. Lo ricorda Cassa Forense sul proprio sito, evidenziando che il termine ultimo per l’invio della domanda da parte dei giovani avvocati è il 31 ottobre.



Bando prestiti under35 2023

Il bando, rammenta l’ente previdenziale, rientra nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, e si sostanzia nell’erogazione di prestiti, da 5mila a 15mila ...